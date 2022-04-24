طالب المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات، كريم ومان بضرورة تشجيع الموطنين على الاستثمار في مجال رسكلة النفايات من خلال التحفيزات وخلق الميكانيزمات الضرورية لخلق سوق حقيقية للنفايات تعتمد على مبدأ العرض والطلب تحت مراقبة القطاع العمومي.

وأضاف ومان في حديثه للإذاعة الجزائرية، أن نشاط تسيير ومعالجة النفايات أصبح يستقطب المستثمرين بدليل أن عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال ارتفع من 2900 مؤسسة خلال سنة 2014 إلى 14 ألف مؤسسة خلال سنة 2020، مؤكدا أنه يجب التعامل مع النفايات بطريقة حديثة وعصرية وفق مخطط يسمح بتطوير تقنيات تسيير هذه المنظومة التي يجب أن ترتكز على التخطيط وعلى مفهوم النفايات تساوي مادة، خاصة بعد أن أصبحت النفايات المنزلية التي تقدر بحوالي 13 مليون طن سنويا تشكل موردا اقتصاديا هاما".

وأشار المتحدث إلى أن "54 بالمائة من النفايات هي مواد عضوية يمكن استغلالها لصناعة الأسمدة والطاقة" لذلك ومن أجل تثمين هذه النفايات واستغلالها بطريقة جيدة طالب ومان "بضرورة وضع معايير للفرز بمساهمة جميع الفاعلين خاصة البلديات التي يجب أن تسطر برنامجا واضحا بالنسبة لكل أنواع النفايات المراد فرزها في المصدر مع وضع برنامج تحسيسي".