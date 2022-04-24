تراجعت أسعار القمح عالميا بنسبة 0.53بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25 من أفريل الجاري، ببورصة شيكاغو للتجارة،

وسجل سعر "البوشل" وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو غراما تقريبا 1069 سنت، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.

وتعتمد دول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إمداداتها الغذائية بشدة على الواردات. بصفة خاصة المواد الأساسية مثل القمح. كما يعد انعدام الأمن الغذائي بالفعل تحديا كبيرا في المنطقة. كنتيجة لتغير المناخ ونقص المياه، بجانب جائحة كوفيد 19.