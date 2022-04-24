أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، عن انضمامها إلى إضراب نقابات الوظيف العمومي يومي 26 و27 أفريل الجاري.

وفي بيان للنقابة، أكدت أن ترتيبات إضراب المقصدين ستكون الحضور الزامي إلى المكتب مع تعليق لافتة على أبواب المصلحة مكتوب عليها عبارة "موظفو المصلحة المالية في إضراب عن العمل يومي 26-27 أفريل 2022"، مع الامتناع عن أداء كل المهام المتعلقة بالخدمة الداخلية، وكذا عدم تسليم أو استلام مختلف الوثائق والشهادات سيما تلك المتعلقة بالأجور.

كما يتم تعليق التعامل مع الخزينة العمومية ومديرية التربية وكذا مختلف الهيئات، والامتناع عن عمليات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها السلطة السلمية، ضرورة التنسيق بين الهيئات التنفيذية الولائية والوطنية للنقابة مع الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة.