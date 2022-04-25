تحدث الدولي الجزائري، آدم زرﭬان عن المنافسة في الدوري البلجيكي خلال الصيام، خاصة في أول تجربة احترافية له.

وقال خريج أكاديمية بارادو في تصريحات لصحيفة " لوسوار" البلجيكية: " أنا أعمل على هذا كذلك، هذا الشهر صعب نوعا ما بالنسبة إلينا، الله أعطانا القوة، لعبنا في اللقاء الماضي 7 دقائق بعدها تناولنا شي ما".

وختم:" في الأخير هي الروح المعنوية، كل شيء يحدث في الرأس، إذا كنت قويا في ذهني، أعلم أني سأكون في المستوى".

للتذكير فإن الصحافة البلجيكية تحدثت عما قام به زميله في النادي، البوركينابي "هرفي كوفي" الذي سقط عمدا خلال المواجهة الأخيرة أمام مالينز وذلك حتى يتسنى لزملائه كسر الصيام.