حذّر المدير الرياضي لنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ من منافسه القادم في الدور نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا وفاق سطيف الذي أزاح الترجي التونسي من سباق المنافسة على اللقب.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج " الماتش "، عبر قناة صدى البلد: " تابعت مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف، من يشاهد اللقاء يتعلم كثيرا منه، الوفاق تعادل على أرضية ميدانه وسافر لتونس بمنتهى القوة وسجل هدفه في الدقيقة الـ 20 يعني في وقت مبكرا جدا، كان ممكن للترجي أن يعود في النتيجة، الصمود والحماس والقلب كان حاضر في الملعب من طرف عناصر الوفاق وعليه فهو جدير بالاحترام".

وأردف: "وفاق سطيف فاز على حوريا كوناكري في أول لقاء له خارج الديار، كما تفوق على المنافس ذاته في الجزائر وقلب تأخره في النتيجة إلى فوز في الدقائق العشر الأخيرة".

وواصل سيد عبد الحفيظ حديثه عن المواجهة المرتقبة: "وفاق سطيف يتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة، حيث التقى مع الأهلي 5 مرات، خرج فائزا 3 مرات، وتوج بالسوبر الإفريقي أمامنا قبل سنوات قليلة".

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف ذهابا يومي 6 أو 7 ماي المقبل في القاهرة، وإيابا بتاريخ 13 أو 14 من نفس الشهر في الجزائر.