تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع، بمستغانم، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم بين 16 و22 سنة من معتادي الإجرام، ينحدرون من ولاية مستغانم، متورطون في قضية جنحة تكوين جمعية أشرار، السرقة تحت طائلة التهديد على قاصر باستعمال سلاح أبيض.

والعملية جاءت بناء على تلقي تبليغ عن السرقة بحي صلامندر، واستغلالا للمعلومة من طرف قوات الشرطة تم توقيف السيارة وعلى متنها أربعة أشخاص وبحوزتهم الهواتف المسروقة.

والتحقيقات مع المتورطين أفضت إلى تورطهم في جنحة تكوين جمعية أشرار، السرقة تحت طائلة التهديد على قاصر باستعمال سلاح أبيض، مع توفر ظرفي التعدد. تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام النيابة، وبعد جلسة المثول الفوري أودعوا الحبس المؤقت فيما استفاد القاصر من استدعاء مباشر لجلسة محاكمة.