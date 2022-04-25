تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطفراوي (وهران) من وضع حد لنشاط مؤسسة سرية تعمل بطريقة غير قانونية في تكرير وتصفية الزيوت المستعملة الخاصة بالمحركات من أجل تجديد إعادة بيعها للمستهلك على أساس أنها جديدة، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من ذات السلك الأمني.

وقد تمت العملية على إثر ورود معلومات ليتم مداهمة مزرعة بإحدى قرى بلدية طفراوي والعثور على هذه المؤسسة التي تنشط بطريقة غير قانونية وتوقيف صاحبها من جنسية أجنبية.

وقد تم حجز خلال هذه العملية 1280 لتر من الزيوت المستعملة للمحركات جاهزة للتسويق و87.000 لتر من الزيوت القديمة المستعملة الموجهة للتصفية وبعض الآلات والمعدات المستعملة في هذا النشاط كما أشير إليه.

وقد رفعت ذات المصالح بالتنسيق مع فرقة البيئة ضد صاحب المؤسسة مخالفات تتعلق باستغلال مؤسسة مصنفة دون الحصول على الترخيص من السلطات المؤهلة وممارسة نشاط تجاري مقنن دون الحصول على اعتماد وزاري وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.

كما وجهت له أيضا مخالفات تخص عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك فيما يخص الوسم ورمي وإهمال النفايات الخاصة الخطيرة في مكان غير مخصص لهذا الغرض واستغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام القانون.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة وفق ذات المصدر.