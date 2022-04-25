قام مشجعو نادي مولودية قسنطينة الناشط في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بمبادرة طيبة تحسب إليهم.

وتمثلت الإلتفاتة في التبرع بمبلغ يفوق 800 ألف دج للفريق و ذلك بغرض دعمه و مساعدته على تجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها حاليا، حسبما جاء اليوم عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

و استنادا لذات المصدر، "فإن المبلغ المالي الذي تم جمعه من تبرعات أزيد من 50 مناصرا قد بلغت 809.000 دج، تم توزيعه على اللاعبين و الطاقمين التقني والطبي وحتى عمال النادي من أجل تحفيز عناصر الفريق على تقديم مجهود أكبر فيما تبقى من عمر البطولة وتحقيق هدف البقاء في الرابطة الثانية، مشيرا إلى أن العملية تميزت بتجاوب كبير من طرف مختلف الشرائح العمرية للجمهور و كذا الفئات الشبانية للنادي.

و أكدت اللجنة أن المناصرين أطلقوا مبادرة جمع التبرعات لمساندة فريقهم،مطلع الأسبوع المنصرم، بعد إضراب اللاعبين ومقاطعتهم للتدريبات بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم، موضحة أن هذه العملية جاءت بهدف تفادي سقوط الفريق إلى قسم ما بين الرابطات خصوصا و أن النادي متواجد ضمن فرق مؤخرة الترتيب حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة وسيستقبل اتحاد عنابة برسم الجولة 13، قبل التنقل إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية في مقابلة سيحدد فيها بنسبة كبيرة مصيره في البطولة.