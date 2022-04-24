تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة تحقيق إنتاج يعادل 470 ألف قنطار من الحبوب برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري 2021-2022.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير الولائي للقطاع، السعيد ثامن أنه من المنتظر تحقيق "ارتفاع نسبي" في الإنتاج مقارنة بالموسم الفلاحي المنصرم 2020-2021 الذي عرف إنتاج 332 ألف قنطار وذلك على الرغم من قلة التساقطات المطرية التي تميز بها الموسم الفلاحي الحالي.

وبعد أن ذكر ذات المسؤول أن المساحة الفلاحية المخصصة لهذه الشعبة الفلاحية تقدر بـ 102 ألف و600 هكتار منها 15 ألف و962 هكتار مسقية تتمركز أساسا بالجزء الجنوبي للولاية على غرار مناطق جارش والمرموثية، والبقية تعتمد على مياه الأمطار.

للإشارة، تقدر طاقة استيعاب وتخزين منتوج الحبوب بولاية تبسة بأزيد من 2.2 مليون قنطار منها 978 ألف قنطار على مستوى 11 نقطة تخزين تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة إضافة إلى مخزن خاص ببلدية العوينات بطاقة 1.25 مليون قنطار.