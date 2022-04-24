تم الشروع في تجسيد مخطط استعجالي لتزويد بعض المناطق المتضررة جراء الندرة بالمياه عبر ولاية تمنراست، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر بإنجاز ثلاثة (3) أبار بمنطقة ادلس لتدعيم الموارد المائية الصالحة للشرب في حين تم إعطاء الموافقة الأولية من أجل انجاز منقب بقرية تهيهاوت ببلدية إدلس أيضا إلى جانب تسخير فعلي لأربع (4) شاحنات لتزويد سكان قرية إدلس بالمياه في حين سيتم اتخاذ إجراءات خاصة لإصلاح أعطاب عدد من الشاحنات صهاريج لإقحامها في نقل المياه خاصة في موسم الصيف المقبل.

وسيتم ضمن ذات المخطط إنجاز بئرين لتجميع المياه ومنقبين وربط منقب آخر من أجل توفير المياه ببلدية تاظروك وسيتم الشروع أيضا في تدعيم قرية ازرزي ببلدية تمنراست بالمياه انطلاقا من الخزان المائي 4000 متر مكعب بادريان، بينما تم تسخير شاحنتين صهريج لتدعيم التزود بالمياه الصالة للشرب ببلدية أبالسة.

وتم الشروع أيضا في تحويل عمليات تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح البلديات إلى مؤسسة الجزائرية للمياه في كل من بلديات إدلس وتاظروك وعين أمقل لضمان خدمة أحسن.

يذكر بأن ولاية تمنراست تحصي 62 منقبا للمياه الصالحة للشرب و83 بئرا للمياه الصالحة للشرب و8 سدود باطنية وتقدر قدرة التخزين الكلية بـ 12.30 هكتومتر مكعب.

ويتم توزيع المياه عبر شبكة بطول 650 كلم انطلاقا من 149 خزان موزعة عبر مختلف بلديات الولاية فيما تبلغ نسبة التغطية بـ 97 بالمائة بمعدل استهلاك 175 لتر يوميا للفرد.