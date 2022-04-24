قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الفرقة الأولى المدرعة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشاد الفريق شنقريحة، خلال كلمة ألقاها، بالنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب سيما العملية "النوعية" بسكيكدة.

واعتبر الفريق شنقريحة أن "اعترافات الإرهابيين الموقوفين فضحت تواطؤ منظمة رشاد الإرهابية مع الجماعات الإرهابية الناشطة داخل وخارج البلاد وأسقطت القناع عن مخططاتها المشبوهة وأماطت اللثام عن الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء المخربين لبلادنا الجزائر واستعدادهم للتحالف حتى مع عدو خارجي من أجل الوصول إلى مآربهم الخبيثة".

وأضاف نفس المتحدث، وفق ما نشر بيان لوزارة الدفاع الوطني:"العملية برهنت على صوابية المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا تجاه آفة الإرهاب والمنظمات التخريبية".