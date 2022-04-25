تواصل الصحافة العالمية الحديث عن مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز الذي يؤدي أحسن موسم له مع مانشستر سيتي الانجليزي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، مؤخرا، اهتمام ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بخدمات نجم "الخضر" الذي ينتهي عقده مع السيتي صيف 2023.

ودخل متصدر الدوري الإيطالي، نادي ميلان، سباق التعاقد مع صاحب 31 عاما، وفق ما نقل الصحفي "سانتي أونا" المختص في سوق التحويلات.

وحسب نفس المصدر فإن اقتراب صندوق "أنفاستكورب"، الذي يقع مقره في البحرين، من الاستحواذ على العملاق الإيطالي مقابل صفقة تاريخية تتجاوز المليار يورو، يجعل أصحاب اللونين الأحمر والأسود يطمحون إلى إعادة أمجاد النادي محليا وأوروبيا وذلك بالتعاقد مع نجوم اللعبة.

للتذكير، لم تدخل إدارة مانشستر سيتي في مفاوضات تجديد عقد رياض محرز رغم بقاء عام فقط على نهاية عقده، ما جعل العديد من الأندية الأوروبية تتحرك لجس نبض الدولي الجزائري.