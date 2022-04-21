توفيت، اليوم الاثنين، اليابانية كين تاناكا يُعتقد أنها أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 119 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (NHK) اليوم الاثنين إن امرأة يابانية يُعتقد أنها أكبر معمرة في العالم توفيت عن عمر يناهز 119 عاماً.

وُلدت كين تاناكا في الثاني من جانفي 1903 وهو العام الذي شهد أول رحلة طيران ناجحة في العالم قام بها الأخوان رايت. وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2019 أن تاناكا هي أكبر شخص على قيد الحياة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنها توفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمدينة فوكوكا في غرب اليابان في 19 أفريل.

وأضافت أنها كانت خلال حياتها مولعة بالشوكولاتة والمشروبات الغازية.

وبوفاة تاناكا أصبحت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم وعمرها 118 عاماً.

ويتقلص عدد سكان اليابان وتزيد فيها أعداد كبار السن. وحتى سبتمبر الماضي كان في البلاد 86510 من المعمرين تسعة من كل عشرة منهم من النساء.