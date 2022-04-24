أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين بدار الإمام (الجزائر العاصمة)، على انطلاق المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، التي يشارك فيها 30 طالبا.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بلمهدي أن هذه المسابقة تجري هذه السنة في ظروف عادية، ميزها رفع إجراءات كوفيد-19، حيث سمحت للطلبة الذين تجاوزوا الـ25 سنة بالمشاركة في المسابقات الأخرى الوطنية والدولية.

وأضاف من جهة أخرى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحضر من أجل "فتح مسابقة خاصة بفئة محو الأمية للرجال والنساء"، مشيرا إلى الإقبال الكبير على حفظ القرآن الكريم.

وفي ذات السياق، أبرز أن "الأمة التي يجمعها القرآن الكريم لا يمكن لأي كان أن يزعزع وحدتها وصفوفها"، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن الجزائر أصبحت بمثابة "مدرسة لتعليم القرآن الكريم لمختلف الأجيال".

للتذكير، فإن هذه الطبعة التي يشارك فيها 30 طالبا للفرعين ستختار منهم لجنة التحكيم الثلاثة الأوائل للفرعين ذكورا وإناثا، ليتم تكريمهم في حفل سينظم بالمسجد الكبير بالعاصمة في الـ27 من رمضان.