Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a salué, lundi, les "résultats remarquables" enregistrés par les Forces de l'ANP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l'opération qualitative menée récemment à Skikda et qui s'est soldée par l’élimination d'un nombre considérable de terroristes et l’arrestation d’autres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Je ne manquerai pas l'occasion, qui m’est ainsi offerte par cette visite, pour faire l’éloge des résultats remarquables, sans cesse enregistrés par l’Armée nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l’opération d’exploit, exécutée par nos vaillants personnels, au Secteur militaire de Skikda (5e Région militaire), qui s’est soldée par l’élimination d’un nombre considérable de terroristes et l’arrestation d’autres", a déclaré le Chef d'Etat-Major de l'ANP, lors d'une allocution d’orientation devant les cadres et suivie, via visioconférence par l’ensemble des unités de la Région, à l'occasion d'une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement de la 1ère Division Blindée.

Le Général de Corps d’Armée a souligné que les aveux des terroristes arrêtés "ont mis à nu la connivence de l’organisation terroriste ‘Rachad’ avec les groupes terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, tout comme ils ont prouvé la pertinence de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations subversives".

"Le peuple algérien a suivi, avec beaucoup d’intérêt, les aveux des terroristes arrêtés, qui ont reconnu leurs torts envers le pays et le peuple. Ces aveux ont mis à nu la connivence de l’organisation terroriste ‘Rachad’ avec les groupes terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, tout comme ils ont démasqué les plans sournois et la haine viscérale, vouée par ces subversifs à notre pays l’Algérie, et leur disposition à pactiser avec un ennemi étranger, pour parvenir à leurs fins macabres. Aussi, chaque algérien, doit-il en être conscient et œuvrer, aux côtés des valeureux fils de ce pays, à déjouer ces conspirations", a-t-il affirmé.

Chanegriha a fait remarquer, d'autre part, que "ces aveux ont prouvé la pertinence de l’approche, adoptée par le Haut Commandement de l’ANP, conformément aux orientations de Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations subversives. De surcroit, ils confirment à ces subversifs que la rébellion contre la communauté nationale, l’option armée et le recours à la violence, pour atteindre des objectifs politiques étroits, ne servent que les intérêts des ennemis de l’Algérie et seront toujours voués à l’échec".

"En effet, les personnels des unités engagées ont su, à l’issue d’immenses efforts déployés tout au long de ces opérations de qualité, et grâce à la détermination, la vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette horde de criminels égarés et traitres à la nation, et mettre en échec leurs sinistres desseins visant à porter atteinte à la sécurité et à la quiétude des citoyens", a-t-il ajouté.

Au terme de cette rencontre, le Général de Corps d’armée a donné une série d’orientations et d’instructions portant, en somme, sur "la valorisation des résultats obtenus au niveau de cette Région militaire et l'impératif de redoubler de veille et de vigilance, pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires", précise le communiqué.

Il a, par la suite, donné la parole aux cadres et personnels pour exprimer leurs préoccupations et points de vue.

A noter que la visite de Chanegriha au siège du Commandement de la 1ère Division Blindée en 5e Région Militaire s'inscrit dans "la dynamique des visites aux différentes Régions militaires", conclut le communiqué du MDN.