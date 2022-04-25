ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا تقنياً خصصه لملعب الدويرة.

وحسب بيان وزارة السكن، حضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة ومكتب الدراسات المتمثل في المركز الوطني لهندسة البناء "CNIC" المكلف بالمتابعة ومكتب الدراسات "OUNE" المكلف بالدراسات وكذا مؤسسة الإنجاز الصينية ZCIGC .

وبعد عرض لمخطط ميداني يوضح أهم العراقيل التي تعيق الإنجاز، خاصةً فيما يتعلق بأشغال التهيئة الخارجية لاسيما بتحويل كل ما يتعلق بقاعدة الحياة وحدة إنتاج الخرسانة وجميع المعدات غير الضرورية لإتاحة الفرصة للمؤسسة الإنجاز بإنجاز أشغالها.

ووفق نفس البيان، أمر الوزير بلعريبي بتسوية مستحقات المؤسسة المنجزة الصينية، إضافة إلى إبرام عقود عمل مع مقاولات جزائرية في حال تعطل المؤسسة الصينية عن الإنجاز بالسرعة المطلوبة 3*8 وذلك قبل 06 ماي القادم.

وأكد المتحدث أن مؤسسة الإنجاز مطالبة بالتسريع في أخذ قراراتها الميدانية من أرض الميدان.

كما أمر الوزير برفع كل التحفظات فيما يتعلق بالدراسات على مستوى الملعب وكذا فيما يخص المحيط الخارجي لتمكين الانطلاق في أشغال الهياكل التقنية والثانوية، تسريع وتيرة إنجاز الأنفاق الثلاثة وتجهيز كامل لحظيرة الملعب من خلال رفع كل ما ليس له علاقة بالأشغال.

فيما يخص سقف الملعب الذي انتهت عملية وضع الهيكل المعدني فيه، أمر الوزير بلعريبي بوضع رزنامة لمعدات السقف الضرورية، جردها وعدها على مستوى المستودع ورفع كل العراقيل الإدارية التي تحول دون استيرادها بالشكل الكامل.