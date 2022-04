Les services du ministère du commerce et de la promotion des exportations ont élaboré un programme spécial, pour assurer un approvisionnement régulier des citoyens en aliments de grande consommation, à l’occasion de l’Aïd El-Fitr 2022.

A cet effet, 2 265 agents d’encadrement on été affectés sur l’ensemble de territoire national, pour suivre l’exécution du programme pour cet aïd. 49 853 commerçants on été chargés pour sa mise en œuvre. Parmi eux, 6 250 sont actifs dans le secteur de la boulangerie et 28.458 dans le secteur de l’alimentation générale, des légumes et des fruits, et 14.682 dans le secteur des activités diverses et 482 unités de production (230 laiteries, 206 moulins et 46 unités de production d’eau minérale.

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a mis en place un programme concernant l’ouverture des commerces durant l’Aïd El Fitr, avec 3690 commerçants durant les deux jours de l’Aïd, qui assureront une veille. En plus de 480 boulangeries, et ce, pour assurer l’approvisionnement des citoyens de le capitale en aliments de base.

La permanence des commerçants d’Alger à l’occasion des deux jours de l’aïd, intervient selon une décision rendue par le wali de le wilaya d’Alger, sous le n° 2861 en date du 14 avril.

Ainsi, 3690 commerçants ont été désignés, ainsi que 480 boulangers sur 651 boulangers inscrits dans la capitale.

D’autre part, 1 647commerçants spécialisés dans la vente des denrées alimentaires, légumes et fruits sont appelés à assurer le maintien de l’ouverture durant l’aïd.

Les commerçants se consacrant à d’autres activités, « cafés, restaurants, bureaux de tabac, barbiers, bouchers et autres » qui sont aussi appelés à ouvrir durant l’aïd, sont estimés à 1548 commerçants.