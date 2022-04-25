أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، رفقة كل من وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، ووالي ولاية الجزائر، أحمد معبد، على وضع حيز الخدمة محطة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان (الباخرة المحطمة شرق العاصمة).

وحسب بيان وزارة الطاقة تبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 10000 متر مكعب في اليوم، وجاءت للمساهمة في رفع وتعزيز قدرات التزويد والتوزيع للماء الشروب لفائدة سكان العاصمة خاصة الشرقية منها.

وكانت العاصمة قد استفادت من برنامج أولي لإنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر على مستوى زرالدة وبالم بيتش بسطاوالي وعين البنيان، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية وضع برنامج استعجالي لإنجاز ثلاث محطات أخرى. وبمقتضى هذا البرنامج فإن محطات برج الكيفان والمرسى وقورصو، من شأنها أن تضمن تموينا إضافيا للعاصمة يقدر بـ150 ألف متر مكعب في اليوم، علما أن محطة قورصو تقدر طاقتها الإنتاجية بـ80 ألف متر مكعب في اليوم.