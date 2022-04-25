قام عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بالتنسيق مع النيابة المختصة بمداهمة فندق بشلغوم العيد مع حجز مخدرات، مهلوسات، أسلحة بيضاء وتوقيف 27 شخصا منهم 13 امرأة.

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة مفادها استغلال فندق بمدينة شلغوم العيد لممارسة الدعارة وتنظيم سهرات ماجنة، ليتم على إثر ذلك تنفيذ مداهمة ليلة الخميس 21 افريل الموافق لـ20 رمضان وذلك بعد التنسيق المسبق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وفقا لبيان لخلية الاتصال لأمن الولاية.

أسفرت العملية عن توقيف 13 امرأة و14 رجل تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة ينحدرون من عدة ولايات، كما تم حجز صفيحة من المخدرات (كيف معالج) قدر وزنها بـ81 غرام مهيأة للترويج،261 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، أسلحة بيضاء محظورة، أغراض جنسية، سلع تتمثل في شيشة وتبغ ولواحقهما، 34 هاتف نقال ومبلغ مالي قدر بـ145 مليون سنتيم من محصلات الدعارة بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 85 أورو و 160 دينار تونسي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة بمحكمة شلغوم العيد.