تحدثت تقارير عن اجتماع مجلس إدارة "تويتر" مع الملياردير إيلون ماسك لبحث صفقة استحواذ تقدر بنحو 43 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وغرد إيلون ماسك على حسابه الرسمي "أتمنى أن يبقى أكثر المنتقدين لي على تويتر، هذا ما يسمى بحرية التعبير"

ووفق ما نقلت "بي بي سي" ارتفعت أسهم تويتر بحوالي 4 في المئة يوم الاثنين في بداية التداولات في نيويورك، وسط تكهنات بأن الشركة قد توافق على صفقة الاستحواذ التي عرضها ماسك صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية .

وارتفع سعر سهم تويتر، قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، بنسبة 4 في المئة ليسجل 62.50دولارا، على الرغم من أنه لا يزال أقل من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولارا للسهم.

وبعد أن كشف رئيس شركة تيسلا، عن عرضه لأول مرة، أعلنت إدارة تويتر عما يسمى بإستراتيجية "حبة السم" لدرء صفقة شراء "عدائية" محتملة.

ويخطط ماسك لتمويل صفقته بدعم من مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية، ومؤسسات مالية أخرى.