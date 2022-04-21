تواجه صناعة الورق العالمية تحديات غير مسبوقة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، فقد ارتفعت أسعار الورق ومواعيد التسليم أصبحت طويلة وازدادت مخاطر نقص التموين بهذه المادة الحيوية لصناعة الصحافة الورقية. سنوضح لقرائنا الأسباب الكامنة وراء هذه التحديات وما تعنيه بالنسبة لمصير جريدة "الخبر".

يرتفع سعر تكلفة إنتاج الصحيفة الورقية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وتمثل الطباعة عنصرا مهما جدا في سلسلة صناعة الجريدة، مع صعوباتها التقنية الخاصة. كما تشكل كلفة الورق البند الثاني من الإنفاق بعد الرواتب. وتتعدد أسباب التكاليف الباهظة لإنتاج مادة الورق: زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام والنقل، فكان لهذه المعطيات تأثير مباشر على زيادة سعر الورق، مما ساهم في ارتفاعه بنسبة 100% عالميا، حيث زاد سعر بعض الأصناف من 550 إلى 600 دولار للطن، ليبلغ 1200 دولار للطن، في حين تتناقص عائدات الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، يواجه صناع الصحف الورقية منافسة شرسة من وسائل الإعلام الإلكترونية.

اضطرت العديد من كبريات الصحف العالمية إلى خفض عدد الصفحات، أو تقليل عدد النسخ المطبوعة، أو حتى زيادة سعر بيعها. ولم تعد هذه الفرضيات من المحرمات للعديد من عناوين الصحافة؛ فنقص الورق وزيادة سعره بشكل مطرد، ضرب القطاع بشدة والقلق بات واضحا عند الناشرين والصحفيين المحترفين.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر أزمة شح الورق على المستوى العالمي لمدة خمس سنوات مقبلة، وذلك حتى يتسنى إنشاء مصانع جديدة في العالم لتحويل لب الخشب إلى ورق، إذ يستغرق بناء المصنع الواحد بين 4 إلى 5 سنوات. ومما زاد في أزمة توفر الورق؛ هو تحول مصنعي الورق إلى زيادة عدد عمليات إغلاق أو تحويل الخطوط نحو أسواق أكثر ازدهارا، مثل التعبئة والتغليف، كما يفضلون تصدير ما يصل إلى 70٪ من هذا الإنتاج إلى أسواق أكثر مردودية في الولايات المتحدة أو في آسيا أو أوروبا، عندما لا يقررون الذهاب إلى المجلات المطلية "بالساتان"، التي تكون أكثر ربحية من ورق الصحف.

لقد تأثر استنفاد مخزون لب الخشب الذي يمكن تفسيره بعدة عوامل والمواد الخام التي يصنع بها الورق، بقطع عدد أقل من الأشجار أثناء الوباء، مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في مصانع الورق. وكل المعطيات تدل مع الأسف أن الأزمة ليست أزمة أسعار فحسب، وإنما عدم توفر المنتج حتى لو كان بأسعار عالية. وقد حرصت "شركة طباعة الخبر" على تأمين حاجة الصحيفة من الورق رغم الظروف الصعبة للتموين، ومن دون أي دعم من السلطات العمومية.

وبحكم أن ناشري الصحف اليومية الجزائرية يمثلون نسبة ضعيفة جدا من استهلاك ورق الصحف العالمي، فإن وزنهم ضئيل للغاية، إن وجد على الإطلاق، في المفاوضات مع كبار المنتجين لتوفير الكميات المطلوبة بأسعار معقولة وآجال تسليم متقاربة.

ولقد واجهت مؤسسة "الخبر" أزمة فيروس كورونا المستجد على مدار عامين متتاليين، كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أدائها الإعلامي والتجاري، كانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير ومداخيل الإشهار، مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسة.

عشرة دنانير (10 دج)، هذا هو المبلغ الإضافي الذي سيتعين على قرّاء "الخبر" دفعه في أكشاك بيع الصحف لاقتناء جريدتهم ابتداء من 30 أفريل المقبل، ولو أن خيار رفع سعر بيع الجريدة لم يتخذ اعتباطيا بالنظر إلى تأثيره السلبي على القدرة الشرائية لقرّاء "الخبر".

فالزيادة الجديدة تضع القرّاء أمام خيار المفاضلة بين شراء مستلزماتهم الضرورية من خبز وحليب وخضروات، وغيرها من المستلزمات، وبين شراء صحيفتهم المفضلة. ويجب أن يعلم القرّاء أن ثمن الجريدة الحالي (30 دج)، أصبح لا يغطي كلفة الإنتاج بفعل ارتفاع سعر الورق، ما جعل زيادة السعر أمرا حتميا لا مفر منه.

تصارع مؤسسة "الخبر"، على غرار عدد كبير من الصحف الوطنية، من أجل الحفاظ على بقائها، وذلك تحت وطأة تراجع كبير لإيراداتها، وتحاول الصمود من خلال إجراءات استثنائية كرفع سعر بيع الجريدة وتقليص الأعباء الثابتة إلى أقصى درجة.

إن الزيادة تأتي في إطار الحفاظ على المنتوج الإعلامي لا أكثر. ولتخفيف الضرر عن قرائها، عكفت الجريدة منذ أكثر من سنة على إطلاق منصتها الرقمية، مع تفعيل الاشتراك الرقمي لاقتناء وقراءة النسخة الرقمية وجميع الملاحق وبأسعار جد منخفضة تفوق الـ50٪ من سعر النسخة الورقية. ونعتبر في "الخبر" أن التحول الرقمي أصبح ضروريا لمواكبة التطور الحاصل في التكنولوجيا التي غيرت من طرق التفكير والسلوك لدى القرّاء والمستهلكين.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى التطور الذي ما فتئت تسجله التجارة الإلكترونية، وهي الآن في قمة أوجها، بفضل التنافسية العالمية في هذا المجال والتي جاءت نتيجة التحول الرقمي الرهيب الحاصل في جميع المجالات. ومن هذا المنطلق، يمكن لقرّاء "الخبر" التحول بكل أريحية إلى الاشتراك الرقمي الذي يوفر لهم المال والوقت كبديل لتجنب عبء الزيادات التي تطرأ على سعر بيع الجريدة الورقية من حين إلى آخر. ونؤكد لقرّائنا أن المشتركين "الرقميين" الحاليين وجدوا ضالتهم وعبّروا لنا عن رضاهم لهذه الخدمة وللأسعار الترويجية التي تطبقها مؤسسة "الخبر" خدمة لقرّائها وللتأسيس لنموذج اقتصادي جديد بديل للمنتوج الإعلامي الورقي التقليدي، خاصة ونحن على مشارف أبواب استيعاب تكنولوجيا الجيل الخامس من الرقمنة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والصناعة.

إذن، نتمنى أن لا ينزعج قرّاؤنا الأوفياء من هذه الزيادة في سعر جريدتهم، طالما أن هناك بديلا أقل تكلفة متوفرا على المنصة الرقمية، ولابد أن يعي قرّاء الجريدة بضرورة التحول إلى العالم الرقمي الذي سنخوض غماره مع مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات الحديثة، ونحن مطالبون بكسب هذا الرهان سويا، لأن جوهره قضية حياة أو موت.