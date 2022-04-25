توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا مساء أمس ببلديتي عين الحجر والعلمة بولاية سطيف.

وأفدت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية سطيف في منشورين عبر صفحتها على الفايسبوك، إن حادث مرور مميت وقع بالطريق الولائي رقم 64 الرابط بين بيضاء برج وعين الحجر وبالضبط في منطقة الحسبين ناجم عن اصطدام بين دراجتين ناريتين كان على متنهما راكبين لكل واحدة منهما وسيارة نفعية خلف وفاة شخصين في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهما في عين المكان وتحويلهما إلى المؤسسة الصحية المحلية.

وأضاف نفس المصدر إن فرق النجدة لوحدة العلمة تدخلت بساعة قبل إفطار هذا الإثنين من أجل حادث مرور سجل على الطريق الوطني رقم 77أ بمنطقة فيرمة الريش شمال مدينة العلمة شرق مدينة سطيف، ناجم عن اصطدام بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية، ما أدى إلى وفاة مرافق سائق الدراجة في عين المكان يبلغ من العمر 16 سنة وإصابة سائقها الذي يبلغ من العمر 17 سنة بكسر في الساق وجروح. حيث تم إسعاف المصاب ونقل الضحيتين إلى مستشفى الخثير صروب بمدينة العلمة.