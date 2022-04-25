ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، معوضة خسارة أمس الإثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت (103.51) دولار للبرميل، بارتفاع قدره (1.23) دولار بنسبة (1.20%).

كما صعدت عقود غرب تكساس الوسيطة الأمريكية لتسجل (99.43) دولار، بارتفاع قدره (89) سنتًا، بنسبة (0.90%).

وكانت أسعار النفط تراجعت أمس الإثنين إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، حيث انخفض خام برنت بنحو (3) بالمائة. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (3.01) دولار، بنسبة (3.0%).

وجاء انخفاض أسعار النفط خلال الأيام الماضية، بسبب عملية إغلاق مدينة شنغهاي بالصين لمواجهة فيروس كورونا على أسعار النفط، وسط مخاوف من إغلاق مدن أخرى. كما أدى وصول الدولار أعلى مستوى له في عامين، إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.