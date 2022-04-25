أصيب اثنا عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية إن أمناس في ولاية إليزي.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن وحداتها في إليزي تدخلت صبيحة هذا الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة وثماني دقائق (08:08) من أجل حادث مرور ناجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط قسنطينة-جانت، بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية إن أمناس.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.