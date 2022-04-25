أكد البروفيسور مختار حامدي شريف رئيس جمعية نور لرعاية مرضى السرطان ومكافحة التدخين، إن الجمعية تسعى إلى توفير كل الظروف الملائمة لمقيمي دار الصبر.

وأوضح في تصريح لإذاعة سطيف اليوم الثلاثاء إن مكافحة مرض السرطان تتطلب القوة والطاقة والدعم، مضيفا إن دار الصبر واقفة بفضل المحسنين والسلطات المحلية، حيث يتواجد بها بين 80 إلى 90 مريضا الذين لا يحتاجون إلى الأكل بقدر حاجتهم إلى الاستماع لهم ومنحهم الأمل والسعادة.

وقال البروفيسور مختار حامدي شريف إن دار الصبر انطلقت بعشرة أسرة واليوم تتوفر على عدة مرافق منها مقهى وبيتزريا وقاعة ألعاب وأخرى رياضية، مشير إلى إن والي الولاية في حديثه مع المرضى خلال الحفل المقام على شرفهم شعر بالجو العائلي الموجود ومنح الدار التي استقبلت منذ افتتاحها ثمانية آلاف مريض، 500 مليون سنتيم.