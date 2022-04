Les services météorologiques ont indiqué ce mardi des vents forts et des vents de sables souffleront dans six wilayas du sud.

Le bulletin classé jaune précisé que des forts vents provoqueront des tempêtes sable dont la vitesse variera entre 50 et 60 km à l’heure, et souffleront du matin à minuit, dans les wilayas de Ouargla, El Oued, Touggourt, El Menia et El M’ghair.