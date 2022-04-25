أعلنت شركة سونلغاز، عن تقليص عدد الشركات التابعة لها من 26 إلى 14 شركة وهذا في إطار إعادة هيكلة شاملة تهدف أساسا إلى ترشيد النفقات والتحكم في التكلفة ورفع الكفاءة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تقرر إعادة هيكلة الشركة القابضة لسونلغاز لتمكينيها من ممارسة دورها كمراقب عملياتي وإعادة تنظيم شركات الأشغال وشركات الخدمات والصناعات.

وأضاف البيان، أن كل هذه العمليات التي تم الشروع فيها منذ جانفي 2022، سمحت بتخفيض عدد الشركات التابعة لمجمع سونلغاز بشكل كبير، والتي انتقلت من 26 شركة في 31 ديسمبر 2021 إلى غاية 14 شركة بحيث تحوز سونلغاز على نسبة 100 بالمائة من رأس مالها.

وكشف ذات المصدر، أن الشركة قررت تغيير تسميات شركات الفروع على النحو التالي:

– الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء SPE التسمية الجديدة: "سونلغاز ـ لإنتاج الكهرباء"

– شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة sktm التسمية الجديدة: "سونلغاز ـ طاقات متجددة"

– الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء GRTE التسمية الجديدة: "سونلغاز -نقل الكهرباء".

– الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز GRTG التسمية الجديدة: "سونلغاز-نقل الغاز".