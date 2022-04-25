أكد رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة البروفسور، كمال جنوحات أن "الجزائريين اكتسبوا مناعة جماعية بفضل المتحور أوميكرون الذي أصاب أزيد من 93 بالمائة من الجزائريين حسب الدراسة التي أقيمت على مستوى مستشفى الرويبة".

مطمئنا بأن وباء كورونا في طريقه إلى الزوال. وأرجع جنوحات في تصريح للإذاعة الوطنية أن الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى السياسية المعتمدة من قبل قطاع الصحة والتي ساهمت في تحقيق المناعة الجماعية بطريقة طبيعية." مشيرا إلى أنه ومنذ حوالي أكثر من شهر تشهد الجزائر انخفاضا محسوسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأصبحت الحالات شبه منعدمة".

من جهة أخرى استغرب جنوحات موقف بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تصنف الجزائر في الخانة البرتغالية رغم تحسن الوضعية الوبائية مقارنة ببعض الدول الأخرى".

وفي سياق حديثه، أشار رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة انه "على عكس ما كان متداولا فإن المتحورات التي ظهرت في بعض البلدان خاصة الأوروبية لا تستدعي القلق ولا تشكل خطرا وهو ما يجعلنا مطمئنين بأن هذا الوباء في طريقه إلى الزوال بالجزائر وعبر جميع أنحاء العالم".

كما أكد جنوحات أنه "لا يتوقع حدوث موجة خامسة خاصة وأن المناعة الجماعية التي تم اكتسابها بطريقة طبيعية سيبقى مفعولها سائر لأزيد من 6 أشهر مقارنة بمناعة اللقاح التي لديها مفعول لمدة 4 أشهر فقط" رغم ذلك أوضح أنه "يجب علينا أخذ العبرة بخصوص ما حدث خلال الموجات الفارطة من خلال التأهب لأي طارئ".