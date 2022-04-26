ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور، الذي وقع أمس الإثنين على بعد 140 كلم شمال المنيعة إلى أربع وفيات وإصابة آخر بجروح متفاوتة، حسبما علم لدى الحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر، أن الحادث وقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا عند المخرج الجنوبي لمنطقة حاسي لفحل على المحور الرئيسي للطريق الوطني رقم 1 جراء اصطدام بين سيارة سياحية كانت تقل الضحايا وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي-أدرار واشتعال النار مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص متفحمين فيما أصيبت ضحية أخرى (سائق الحافلة) بجروح.

وتم استخراج الجثث المتفحمة للضحايا بصعوبة من السيارة قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات لحاسي لفحل فيما تم التكفل بالمصاب على مستوى استعجالات نفس العيادة الأقرب من مكان الحادث حسب ذات المصدر.

وعلى إثر ذلك، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.