أعلنت سفارة بلجيكا بالجزائر عن الانطلاق في عملية إيداع ملفات تأشيرة الدراسة للطلبة للعام الدراسي 2022-2023 وهذا ابتداء من يوم الخميس 28 أفريل 2022.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن كل طلب التأشيرة سيكون متبوعا بمقابلة مع الخدمة القنصلية بالسفارة يوم إيداع الملف بمقر TLScontact-DZ

وأكدت السفارة أنه يمكن الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بطلب تأشيرة الدراسة على الموقع الإلكتروني:

https://be.tlscontact.com/dz/ALG/index.php

كما يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالدراسة في بلجيكا على موقع السفارة:

https://algeria.diplomatie.belgium.be/fr/venir-en-belgique/etudier-en-belgique

visas-be.tlscontact.com