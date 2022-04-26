تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية تنشط في سرقة المركبات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف ستة أشخاص وتقديمهم أمام النيابة المحلية عن تهمة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح وجنايات ضد الأشخاص والممتلكات، سرقة مركبات بمفاتيح مصطنعة بالتعدد وانتحال هوية الغير فيما من شأنه قيد حكم في صحيفة سوابق هذا الغير ومخالفة التنظيم.

وأوضح البيان، أن هذه العملية تعد امتدادا لعمليات سابقة تم خلالها توقيف أربعة أشخاص لتورطهم في قضايا مماثلة ينتمون لذات الشبكة الإجرامية. أين تعود حيثياتها لشكاوى مواطنين تعرضوا لسرقة مركباتهم، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من الوصول لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات من نوع " DACIA LOGAN " و "PEUGEOT PARTNER "، تنشط في العديد من ولايات الشرق، على إثرها تم تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم بولاية مجاورة وتمديد الاختصاص إليها بإذن من النيابة المختصة، ليتم توقيفهم تباعا واقتيادهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع حجز مركبة كانوا يستعملونها خلال عمليات السرقة.

وأضاف ذات المصدر، إن التحقيق أثبت تورطهم في عديد القضايا المماثلة ببعض الولايات الشرقية، وكذا بإقليم اختصاص الدرك الوطني، أين تم التنسيق مع المصالح المختصة لاتخاذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية في القضايا المتورطين فيها.