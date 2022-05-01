دعا رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة محمد شيهوب وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد التدخل وإنصاف الأساتذة المتعاقدين بولاية برج بعريريج الذين لم يتلقو رواتبهم منذ 3 سنوات كاملة.

وكتب شيهوب عبر حسابه الخاص في "فايسبوك"، أنه "تلقى رسالة على الخاص من إحدى الأستاذات المتعاقدات ببرج بوعريريج....تصف معاناتها قبيل عيد الفطر المبارك".

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية أن "الأساتذة المتعاقدين بولاية البرج لم يتلقو مستحقاتهم المالية منذ 3 سنوات، وهو ما ضاعف معاناتهم بمناسبة عيد الفطر، وان القرار الوزاري الخاص بدفع الأجور شهريا ضرب عرض الحائط و بالنسبة لمنحة البطالة فهم غير معنيين بها ".

وأكد شيهوب أن الوضع أدخل هؤلاء الأساتذة في دوامة الديون دون قدرتهم على سدادها كما أن الوضعية تأزمت أكثر في شهر رمضان وعيد الفطر"