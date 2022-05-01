أعلنت أسرة الإيطالو-هولندي مينو رايولا، وكيل أعمال عدد من نجوم كرة القدم، خبر وفاته يوم السبت، عن عمر ناهز الـ54 عاما.

وأصدرت أسرة رايولا بيانا رسميا أعلنت من خلاله الخبر، لتسدل الستار على الشائعات التي أثيرت على مدار الأيام القليلة الماضية.

وانتشر الخبر، يوم الخميس الماضي، مفاده أن "رايولا فارق الحياة متأثرا بأزمة صحية شديدة في الرئة"، وذلك عن عمر يناهز الـ54 عاما، لكن رايولا خرج عبر تغريدة من حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لينفي الأمر جملة وتفصيلا.

الراحل " رايولا"، يملك سجلا ثريا وله وزنه في عالم المال والأرقام المتعلق بأكبر الصفقات الكروية في العالم، " مينو" من صانع البيتزا إلى أشهر وكيل أعمال للاعبين.

ولد كارمين "مينو" رايولا في الـ 4 نوفمبر 1967 في " نوتشيرا إنفريوري" ساليرنو في جنوب إيطاليا لكن عائلته رحلت إلى هولندا وبالتحديد إلى مدينة " هارليم" وهو طفل، هناك فتحوا مطعمًا للبيتزا في مدينة هارليم، درس القانون وتولى إدارة الأعمال وتعلَّم اللغات إلى أن تخصَّصَ في وكالة أعمال اللاعبين. نشأ والده في هولندا، وفتح مطعمًا ناجحًا حيث أمضى رايولا سنواتِ شبابه الأولى في العمل كنادلٍ في مطعم والده.

حصلَ في الوقت نفسه على شهادة الثانوية العامة والتحق بكليّة الحقوق التي درسَ فيها لمدة عامين.

بدأ لعب كرة القدم لفريق الشباب في نادي هارليم، لكنه توقَّف في سنّ الثمانية عشر ليُصبح بعد عامينِ تقريبًا رئيس نادي في مغامرةٍ قصيرةٍ كلاعب وإداري.

ظلَّ رايولا ناشطًا في عالَم كرة القدم لكن هذه المرة كوكيل لاعبين، بدأَ العمل في شركة العروض الرياضية وهي شركة وكلاء رياضيين المسماة " العروض الرياضية" فساعدَ في نقل العديد من اللاعبين الهولنديين البارزين إلى الأندية الإيطالية، بما في ذلك لاعب أياكس أمستردام بريان روي الذي نقلهُ عام 1992 إلى فوجيا، واللاعب مارسيانو فينك الذي أشرفَ رايولا على صفقة انتقاله في نفس العام إلى جنوى، فضلًا عن فيم يونك ودينيس بيركامب اللذانِ انتقلا في العام الموالي إلى إنتر ميلان، وميشيل كريك الذي شاركَ مينو في صفقة انتقاله عام 1994 إلى بادوفا.

قرر رايولا بعد فترةٍ ليست بالطويلة ترك الشركة وبدء عمله الخاص، كانت أول صفقة كبيرة يُشرف عليها الرجل بصفتهِ وكيل لاعبين مستقلّ هي صفقة بافل نيدفيد الذي انتقلَ من سبارتا براغ إلى لاتسيو بعد أدائه الرائع في بطولة أمم أوروبا 1996، حيث ساعدَ منتخب بلادهِ جمهورية التشيك في الوصول للمباراة النهائيّة.

مثَّلَ مينو رايولا أكثر من 20 لاعبًا كانوا ينشطون في الدوريات الأوروبيّة الكُبرى، لكنَّ مسيرتهُ المهنيّة تخلّلتها بعضُ المشاكل حيثُ فتحَ معهُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عام 2008 تحقيقًا موسّعًا بسببِ شبهة وقوع مخالفاتٍ في الانتقالات التي أشرفَ عليها كجزءٍ من تحقيقٍ أوسع فتحتهُ السلطات الإيطاليّة، حقَّق رايولا نحو 25 مليون يورو في صفقة انتقال اللاعب الفرنسي بول بوغبا لنادي مانشستر يونايتد في أوت 2016 وهي الصفقة التي بلغت نحو 105 مليون يورو.

اشترى بعدها مينو منزلًا كان سابقًا في ملكيّة رجل العصابات الأمريكي آل كابون في ميامي مقابل 9 مليون يورو.

الخلاف مع الاتحاد منعَ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في الثامن من ماي 2019 رايولا من مواصلة عمله كوكيلِ لاعبين لمدة ثلاثة أشهر وذلك لأسباب غير معلَنة، بينما أُوقفَ ابن عمه فينتشنزو رايولا لمدة شهرين، و مُدِّد هذا الحظر في ماي حيث مُنع مينو من مواصلة عمله في جميعِ أنحاء العالَم وليس في إيطاليا فقط وذلك بعدما تلقَّت لجنة الانضباط في الفيفا بلاغاتٍ من الاتحاد الإيطالي.

استأنفَ رايولا وابن عمه قرار الحظر أمام محكمة الاستئناف الفيدراليّة في إيطاليا وتمكّنا في الثالث عشر من جوان 2019 من إلغاء قرار الحظر لمدة ثلاثة أشهر.

هدَّد رايولا في جانفي 2020 رفقةَ عددٍ من وكلاء كرة القدم البارزين بما في ذلك خورخي مينديز وجوناثان بارنيت " الفيفا" بعقوبات قانونية بعد مناقشة الأخيرة لقانون يُنظّم الحدّ الأقصى للمدفوعات التي يُمكن أن يحصل عليها وكلاء أعمال اللاعبين في الصفقات التي يُشرفون عليها.

عانى الرجل من مشاكل صحيّة حيثُ دخل في جانفي 2022 مستشفى سان رافاييل في ميلانو، وبحلول أفريل من نفسِ العام ذكر الطبيب الذي يُشرف على حالتهِ أنَّ رايولا كان يكافح من أجل حياته.

في الـ 28 من أفريل المنصرم، نشرت العديد من وسائل الإعلام خبر وفاته، الأمر الذي نفاه لاحقًا عبر تغريدةٍ في موقع تويتر وكتب:" للمرة الثانية خلال 4 أشهر، أعلنت عائلةُ الرجل وعبر ذات المنصّة خبر وفاة مينو بعد يومٍ من شائعة خبر وفاته.