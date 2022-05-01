حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد-19 في شهر جوان القادم ، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح.

و قال موراشكو " وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة مع نهاية ماي و خلال شهر جوان " حيث تنخفض المناعة الجماعية ، مضيفا " من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس".

كما حذر الوزير الروسي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها خطر الإصابة

بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، ما يستوجب أخذ اللقاح ضد كورونا.

وقال في هذا الإطار، إن "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، و إنما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19".