قرر نادي الغرافة القطري، الإستغناء عن الخماسي المحترف في صفوف الفريق على أن يتخذ النادي قرار اقالة المدرب الإيطالي أندريا ستراما تشوني، بعد النتائج المخيبة للإدارة ولجماهير الفهود التي صدمت بالنتائج الأخيرة سواء الخروج من المربع الذهبي في الدوري أو الخسارة بخماسية في نهائي كأس سمو الأمير مرورا بالإخفاق الآسيوي خاصة الخسارة بثمانية أهداف أمام شباب الأهلي الاماراتي.

وكشفت اليوم الأحد، صحيفة "العرب" عن الخماسي المعني بالمغادرة ويتعلق الأمر بالبرازيلي غابرييل بيريز والمالي شيخ دياباتي والإيراني سعيد عزت والجزائريان سفيان هني ومهدي تهارات.

وكان الجزائري سفيان هني قد لعب مع الفهود ثلاثة مواسم منذ 2019 قادما من نادي سبارتاك موسكو الروسي فيما إنضم تاهرات إلى الغرافة في أوت 2021 قادما من آبها السعودي.