قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، تهانيه الى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في الرسالة: "يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1443. أن أتقدم إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي ومن خلالهم إلى أهلهم وذويهم الطيبين. بأخلص التهاني وأصدق الرجاء بموفور الصحة والسعادة والرقي. مشفوعة بكل أماني التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم خدمة لوطننا المفدى".

وتابع الفريق" كما أرجو أن تشكل هذه المناسبة الدينية التي توجت شهرا كاملا من الصيام والعمل الدؤوب فرصة لنا جميعا للإستلهام من مدرسة شهر رمضان المبارك. بكل ما يحمله من دروس ومعاني سامية وقيم نبيلة. من شأنها الرفع من قيم التضامن والتلاحم لدى شعبنا الأبي. والدفع به إلى الإلتفاف أكثر حول مشروع بناء جزائر جديدة قوية. بسواعد أبنائها وطاقاتهم التي لا حدود لها في كافة المجالات والتخصصات. تلك الطاقات التي صنعت مجد أمتنا عبر تاريخها الطويل ووضعت أسس مستقبلها الواعد. وغدها المشرق مهدى من قيم ثورة نوفمبر المجيدة وتضحيات شهدائنا البررة".

وأضاف :"إذ أهنئكم بعيد الفطر المبارك، فإنني أحثكم أنتم أبناء الجيش الوطني الشعبي المرابطين في كل شبر من أديم هذا الوطن الفسيح على بذل الجهد تلو الجهد. قصد المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها. والمواصلة بعزم ومثابرة جهودكم المحمودة والمثمرة لإدامة نعمة الأمن والسكينة والإستقرار في بلادنا".

وختم الفريق رسالته بالدعوة إلى الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل أن تبقى الجزائر واقفة شامخة ومحافظة على سيادتها ووحدتها الترابية والشعبية.