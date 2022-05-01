رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم الأحد، 27 انتهاكا قام به الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أفريل الماضي.

وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري، أن الانتهاكات الصهيونية تواصلت ضد الصحفيين الفلسطينيين حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني والقنابل المسيلة للدموع واعتدت عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأضافت أن ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى بمدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك انتهكت كافة الحقوق والحريات التي يكفلها قانون حقوق الإنسان، بتعرضها لكافة حقوق وحريات الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، خاصة استهداف وسائل الإعلام والصحفيين للحيلولة دون نشر حقيقة الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية التي تجري على الأرض الفلسطينية.