كشفت اليوم الأحد،تقارير إعلامية مصرية أن الجهات الأمنية سمحت بحضور 350 مشجعاً لفريق وفاق سطيف ، فى مباراته مع الأهلي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام والمحدد لها يوم 7 ماي المقبل.

ونقلا عن صحيفة " اليوم السابع "، فإن الإجتماع الأمني للمباراة المنعقد أمس بحضور مسؤولين أمنيين شهد الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للأهلي.

وطلبت إدارة النادي الأهلي حضور 20 ألف مشجع مثلما حدث فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء المغربي في دور ربع النهائي.

للتذكير فإن الاتحاد الإفريقي للعبة كشف في وقت سابق عن حكام مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف ،وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.