دعا السفير الصحراوي بإثيوبيا، المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي، لمن اباعلي المنظمة القارية بالتدخل السريع لإنقاذ المدنيين الصحراويين العزل من بطش قوات الاحتلال المغربي و الضغط على المملكة المغربية لاحترام مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

ووفقا لوكالة الانباء الصحراوية ،أشار، لمن اباعلي خلال اجتماعه بالملحق الإعلامي و الثقافي للبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي, ودادي السالك ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، مونيك نسانزباغ بمقر المفوضية الافريقية بأديس ابابا, الى "خطورة الوضع الإنساني في الأجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية"، موضحا ان "المملكة المغربية تشن حملات شرسة ضد المواطنين الصحراويين العزل،لذا وجب التحرك و الضغط عليها لاحترام مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية".

كما قدم المندوب الصحراوي احاطة موجزة لردود الفعل التي شهدتها الساحة الاسبانية مؤخرا من قبل القوى السياسية و الحزبية على اثر الموقف الأخير لرئيس الحكومة الاسبانية الذي لم يراع المسؤولية التاريخية لبلاده تجاه قضية الشعب الصحراوي، معتبرا ان ردود الفعل التي شهدتها الساحة الاسبانية جاءت متضامنة مع الشعب الصحراوي و داعمة لكفاحه المشروع من اجل استكمال سيادته على كامل ترابه.