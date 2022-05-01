تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والاستقرار، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والاستقرار".

من جهته "أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار".