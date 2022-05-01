مرت سنتان على رحيل أيقونة الأغنية القبائلية بالجزائر حميد شريط المعروف بـ "إيدير" وذلك بعد رحلة فنية طويلة امتدت على مدار نصف قرن من العطاء و الإبداع وخدمة التراث الموسيقي الجزائري الثري بتنوعه الذي أوصله إلى العالمية.

و ساهم الفنان الراحل إيدير من خلال إنتاجاته الفنية في الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري عبر سلسلة من الأغاني التي تستمد روحها من عمق التراث الأمازيغي و الأساطير خاصة منها أغنية "أفافا اينوفا" التي شكلت أيقونة فنية سمحت له بولوج العالمية.

و لد الفنان الراحل إيدير و اسمه الحقيقي حميد شريط, عام 1949 في قرية آيت لحسن بتيزي وزو, و أظهر مبكرا اهتماما بالفن و الطرب حيث بدأ تعلم العزف على آلة الغيتارة مع متابعة دارسته الجامعية في تخصص الجيولوجيا لكن شغفه بالفن كان الأقوى و فضل الغناء الذي بدأه في 1973 وبلغ الشهرة العالمية في عام 1976 بأغنيته "فافا إينوفا" التي أذيعت في 77 بلدا وترجمت إلى 20 لغة.

و يشمل السجل الموسيقي للفنان إيدير حوالي 10 ألبومات, ساهم من خلالها في الحفاظ على الإرث الشفهي الأمازيغي للمرأة التي كرمها إيدير في جل أغانيه و بالرغم من أنه كان كتوما, أحب الفنان تقاسم مع المغنيين الآخرين فضاء تعبيره "زويت رويت" مع خالد, التي أصبحت "الهربة وين" أداها ملك الراي, و "أزواو", و هي أغنية أخرى من بين إنجازاته التي غناها مع الشاب مامي و "لفهامة أو "ثغري بوغذوذ" (نداء الشعب).

و قرابة 50 سنة, نجح الراحل إيدير في رهان المسار الفني المنتظم خدمة للتراث الثقافي الجزائري.

و شارك في ألبومه الأخير "هنا و هناك" الذي صدر سنة 2017, مغنيون فرنسيون ذوي صيت عالمي على غرار شارل أزنفور و فرنسيس كابريل و برنار لافيليي.

و عاد مؤدي الأغنية العريقة "أفافا إينوفا", إلى جمهوره سنة 2018 من خلال حفلين بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بمناسبة يناير, رأس السنة الأمازيغية (12 يناير ), و أمام جمهور يفوق 5000 متفرج, و ذلك بعد غياب قارب 40 سنة عن الركح الجزائري.

توفي الفنان إيدير في 2 مايو 2020 بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 70 عاما.