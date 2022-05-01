سجلت مديرية سونلغاز التوزيع لولاية البليدة منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية اليوم قرابة 200 حالة إعتداء على شبكة الغاز الطبيعي ما أثر على إمداد المواطنين بهذه الطاقة، حسبما علم اليوم الأحد من هذه المؤسسة.

و أوضح ذات المصدر أن منذ بداية السنة الجارية سجلت المؤسسة 176 حالة إعتداء على شبكة الغاز كان آخرها الحادث الذي تسبب فيه مقاول كان بصدد القيام بأشغال حفر على مستوى بلدية بني تامو ما إستدعى توقيف تزويد 120 زبون بهذه الطاقة إلى غاية إصلاح الأعطاب.

وأضاف أن الإعتداءات المتكررة كبدت المؤسسة خسائر مادية أثرت على نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها لافتا إلى أن 80 بالمائة من مجمل الانقطاعات المسجلة راجعة إلى الاعتداء على الشبكة الغازية.

كما أشار إلى أن النسبة الأكبر من أسباب تضرر شبكات الكهرباء و الغاز تعود إلى أشغال الحفر التي يقوم بها مقاولون إلى جانب البناء تحت الشبكات الهوائية للكهرباء دون احترام محيط الحماية أو تشييد مساكن جديدة فوق الشبكات الأرضية للكهرباء أو الغاز.

وإلى جانب حرمان المشتركين من الكهرباء و الغاز، تتسبب مثل هذه التصرفات غير المسؤولة في وقوع حوادث قد تودي بحياة الأشخاص, وفقا لذات المصدر الذي سجل أن المؤسسة تبذل باستمرار مجهود لتحسين نوعية الخدمة وفي التدخلات السريعة و الصيانة بالإضافة إلى ضخ الإستثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية والغازية.

و اؤكد مديرية المؤسسة ضرورة تحلي المواطن بالحس المدني و مساهمته في الحفاظ على الأملاك العمومية، لأن ذلك هو الحل الكفيل بإنهاء الاعتداءات على الشبكة.