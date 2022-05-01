سجلت روسيا 7.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و189 ألفا و401 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيانه اليومي، حسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد، بارتفاع اجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 376 ألفا و31 حالة بعد تسجيل 147 حالة جديدة أمس السبت، وضحا أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 17 مليونا و548 ألفا و718 شخصا حتى الآن.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا على صعيد كل مناطق البلاد، لكن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حذر من احتمال خطر

تفشي كوفيد-19 في شهر يونيو القادم، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح.

و قال موراشكو : "وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة مع نهاية مايو و خلال شهر يونيو" حيث تنخفض المناعة الجماعية, مضيفا انه "من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس".