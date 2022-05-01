3 دول أعلنت اليوم الأحد كأول أيام عيد الفطر المبارك، بالرغم من التأكيدات المتتالية على استحالة رؤية هلال شوال يوم أمس السبت.

وبحسب المركز الدولي للفلك فقد أعلنت كل من أفغانستان والنيجر ومالي، أمس، ثبوت رؤية شهر شوال واعتبار اليوم أول أيام العيد.

21 دولة تحتفل غدًا بالعيد

يذكر أنه حتى اليوم هناك 21 دولة أعلنت بشكل رسمي يوم أمس عدم ثبوت رؤية هلال شوال بالتالي أصبح اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغدًا الاثنين أول أيام العيد.

1 . الإمارات

2 . البحرين

3 . الجزائر

4 . السودان

5 . الصومال

6 . العراق

7 . الكويت

8 . المملكة العربية السعودية

9 . اليمن

10 . إندونيسيا

11 . تركيا

12 . تونس

13 . سوريا

14 . فلسطين

15 . قطر

16 . لبنان

17 . ليبيا

18 . ماليزيا

19 . مصر

20 . موريتانيا

21 . نيجيريا