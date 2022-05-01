هنأ الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأحد، العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل سنة، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية وإرساء حوار "بناء ومسؤول" مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، كتب بن عبد الرحمان:

"نقف اليوم وقفة تقدير للطبقة الشغيلة في وطننا, ممن يحركون أداة الإنتاج الوطني في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".

وأضاف بالقول: "وإذ أهنئ عمالنا في يومهم العالمي, نبقى ملتزمين في كل الظروف بتقوية القدرة الشرائية وإرساء حوار بناء ومسؤول مع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وإيمانا منا بأن الحوار هو السبيل الحضاري الأمثل لتحقيق الأفضل للعمال والعاملات في كنف وطننا المفدى".