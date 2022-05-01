هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالسلوك التضامني والأجواء "الروحانية السامية" خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الرئيس تبون في كلمة وجهها الى الشعب الجزائري عشية الاحتفال بعيد الفطر المبارك: "الحمد لله أن من علينا بصيام وقيام رمضان المبارك وأنعم علينا بقضاء الشهر الفضيل في أجوائه الروحانية السامية وفي كنف التماسك والسكينة والرضا".

واضاف رئيس الجمهورية قائلا: "وإنني ونحن نودع شهر رمضان المبارك الكريم، أعرب عن خالص التقدير والامتنان للسلوك التضامني المعهود الذي يتجدد كل عام في شهر رمضان بمظاهر إحسان الجزائريات والجزائريين الى المعوزين".

وخلص إلى القول: "سنكون غدا إن شاء الله على موعد مع البهجة في ظلال عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة، أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بخالص التهاني وصادق التبريكات، داعيا الله تعالى أن يديم عليكم

وافر الصحة والهناء وأن يعيدها على بلدنا العزيز وشعبنا الأبي وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".