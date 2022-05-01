أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير واليمن والبركات".

من جهته، "أعرب الرئيس التونسي عن تقديره الكبير على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر، قيادة وشعبا، بالمزيد من الرفاهية والهناء والتقدم".

كما استغل الرئيسان المناسبة "لتبادل الآراء حول بعض المستجدات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك".