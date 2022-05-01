تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز كمية معتبرة من زيوت السيارات بمدينة عين ولمان (جنوب عاصمة الولاية) بقيمة مالية تقدر ب8.427.400 دج و ذلك دون وثائق تسمح بممارسة نشاط بيع هذه الزيوت و توقيف شخصين, حسب ما علم اليوم الأحد من ذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار الأنشطة الردعية التي تشنها وحدات الدرك الوطني بغية تضييق الخناق على ممارسي هذا النشاط و المحافظة على الاقتصاد الوطني ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، و قد أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 35 و 38 سنة.

وأضاف مصدر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي معلومات تفيد بقيام شخصين ببيع زيوت السيارات دون امتلاكهما للوثائق التي تخول لهما القيام بهذا النشاط، مفيدا بأنه عند تفتيش منزلي المعنيين عثر على الكمية سالفة الذكر.

وبعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد الشخصين الموقوفين و إحالته أمام الجهات المختصة للبت فيه، حسب ذات المصدر.