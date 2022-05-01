عيّن النجم الجزائري السابق لاعب المنتخب الوطني، رابح ماجر، سفيرا لكاس العالم 2022 لكرة القدم بقطر (21 نوفمبر-18 ديسمبر، حسبما أعلنه في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح ماجر قائلا: "أنا جد سعيد بتعييني سفيرا لكاس العالم-2022. أتمنى أن أكون في مستوى هذه المهمة التي تنتظرنا. الأمر يتعلق بمونديال الكل ينتظره ولأول مرة يجرى في بلد عربي. آمل أن يُكلل بالنجاح وأتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة".

و بالإضافة إلى ماجر، عين المنظمون سفراء آخرين لترقية هذا الحدث الكروي العالمي، على غرار الدولي السابق، السعودي نواف التميات والحارس العماني الأسبق، علي حبسي وكذا المصري محمد ابو تريكة .