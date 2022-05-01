ساهم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، في الفوز الذي حققه ناديه بريست على حساب الضيف كليرمون (2-0)، بتقديمه تمريرة حاسمة، اليوم الأحد، برسم الجولة الـ 35 من البطولة الفرنسية لكرة القدم "ليغ 1".

وخلال اللقاء الذي أقحمه المدرب، ميشيل دير زكريان، أساسيا، قدم بلايلي كرة على طبق بطريقته الخاصة، الى زميله البينيني مونيي، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في (د 62)، وذلك دقيقتين بعدما كان زميلهما براسيي قد افتتح باب التهديف (60).

وتعد هذه التمريرة الحاسمة هي الثانية لابن "الباهية" وهران (30 سنة)، بعد التي قدمها خلال مباراة فريقه امام تروا (فوز 5-1) لحساب الجولة 24.

كما تألق بلايلي (30 سنة) أيضا بتسجيله لأول أهدافه في البطولة الفرنسية، لحساب الجولة السابقة (34) أمام ميتز عندما أهدى الفوز لبريست في هذا اللقاء (1-0)، علما أنه واجه صعوبات في بداياته مع هذا النادي، في فبراير الفارط بعقد مدته خمسة اشهر مع امكانية التمديد لسنتين، قبل أن يبدأ في إيجاد ضالته مع

"القراصنة".

وعقب الفوز الثالث له على التوالي، يحتل بريست الصف الـ11 برصيد 48 نقطة.